Минздрав оценил заполненность российских больниц для пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил резервный коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

По словам главы ведомства, в настоящее время в стране развернуто 182 тысячи мест для больных COVID-19, из них заполнено 162 тысячи. «20 тысяч коек — это резерв, который на сегодняшний день может быть использован», — подчеркнул министр. Он добавил, что максимальный показатель койко-мест для зараженных коронавирусом составлял 184 тысячи.

При этом в реанимации свободно около 50 процентов мест. В реанимационных отделениях больниц находятся 2,8 тысячи пациентов с коронавирусом. Количество амбулаторных пациентов колеблется на уровне 65 процентов, заключил Мурашко.

Ранее об осложнении ситуации с коронавирусом в России заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Рост новых случаев заражения коронавирусом наблюдается в 60 российских регионах, уточнила она.

За последние сутки в России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 — их количество составило 286. В стране за прошедшие сутки также было выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах и 8392 выздоровления.