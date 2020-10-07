В Роспотребнадзоре заявили об осложнении ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России осложняется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1», пишет ТАСС.

Рост новых случаев заражения коронавирусом наблюдается в 60 российских регионах, уточнила она. При этом в 20 регионах ситуация стабильна, в каких-то субъектах идет снижение.

По ее словам, все больше россиян старше 60 лет заражаются коронавирусом, но выше всего заболеваемость среди людей в возрасте 30-49 лет. Кроме того, медики фиксируют случаи завоза COVID-19 в Россию из-за рубежа.

За последние сутки в России выявлено 11 115 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 248 619 случаев заболевания в 85 регионах, из них 21 865 человек умерли, 995 275 — выздоровели. Недельный прирост больных в столице составил 13 процентов.