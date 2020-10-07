В России оценили метод лечения Трампа коктейлем антител от коронавируса

Ученые убеждены, что России не нужна методика лечения президента США Дональда Трампа от коронавируса с помощью так называемого коктейля противовирусных антител. Об этом в среду, 7 октября, сообщает РБК.

«В России есть свой научный потенциал и препаратов, и умов, поэтому нам это не нужно», — отметил доктор наук, профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов. Он добавил, что в России также имеются свои методики лечения COVID-19 и стратегия лечения пациентов не будет зависеть от того, как лечат американского президента.

По мнению академика РАН, заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталия Зверева, методика лечения от коронавируса должна подбираться для каждого пациента индивидуально. Он подчеркнул, что не стоит идеализировать пути лечения, применяемые в практике американских врачей.

Ранее стало известно, что американскому лидеру назначили коктейль из противовирусных антител. Его созданием занимается компания Regeneron. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова полагает, что подобные препараты эффективны, но стоят очень дорого, так как для их производства нужны специальные гибридные клеточные линии.