В России нашли способ повторить назначенное Трампу лечение от коронавируса

В России нашли способ повторить назначенное президенту США Дональду Трампу лечение от коронавируса: часть препаратов уже есть в стране, другую же часть есть возможность изготовить. Однако дешевой такая терапия станет лишь спустя десять лет, сообщила в беседе с РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она отметила, что американскому лидеру назначили коктейль противовирусных антител. В США они в настоящее время выпускаются компанией Regeneron и проходят клинические испытания. То есть, Трамп де-факто стал подопытным, считает Баранова. «Ему дали коктейль из двух моноклональных антител, которые сделаны инвитро (в пробирке — прим. "Ленты.ру"), на базе клеток мышей, В-клеточная иммунная система которых заменена на человеческую. Эти антитела реагируют с антигенами SARS-CoV-2 и нейтрализуют его», — пояснила специалист.

Баранова подчеркнула, что подобные препараты эффективны, но стоят очень дорого. Для их производства нужны специальные гибридные клеточные линии, которые применяют, например, для изготовления лекарств от рака. В настоящее же время по цене на подобные препараты можно ориентироваться на герцептин. Его стоимость по Москве стартует от 12 тысяч рублей.

Ранее лечащий врач Трампа Шон Конли рассказал, что американский лидер идет на поправку. Его уже отпустили из госпиталя домой, где он, по словам доктора, провел первую спокойную ночь. В настоящее время, как сообщил Конли, у Трампа не проявляются симптомы болезни и он чувствует себя хорошо.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли подчеркивал, что Трамп и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп также заявил, что примет участие в следующем этапе предвыборных дебатов со своим оппонентом Джо Байденом.