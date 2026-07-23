Футболист умер во время матча в России

Вратарь «Союза инженеров» Майоров умер во время матча во Владимире

Вратарь футбольной команды «Союз инженеров» Алексей Майоров умер во время матча во Владимире. Об этом сообщается на странице Владимирской городской федерации футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала во «ВКонтакте».

Спортсмену было 46 лет. По информации «Российской газеты», Майорову стало внезапно плохо во время матча. На поле были вызваны врачи, однако они не смогли спасти его.

В федерации футбола выразили соболезнования родственникам Майорова. «Он был для нас не просто вратарем, но и настоящим другом, надежным товарищем и Большим Братом», — отметили его одноклубники.

Майоров начал карьеру в 1990-е. Он стал победителем городских турниров и кубков.