Врач рассказал о самочувствии зараженного коронавирусом Трампа

Президент США Дональд Трамп, зараженный коронавирусом, сейчас чувствует себя замечательно. О самочувствии главы государства рассказал его лечащий врач Шон Конли, передает ТАСС.

По его словам, у Трампа не наблюдаются симптомы болезни. «У него была спокойная первая ночь дома», — рассказал врач. Он добавил, что президент «в целом продолжает себя очень хорошо чувствовать».

Кроме того, «основные показатели жизнедеятельности» Трампа остаются стабильными. Уровень насыщения его крови кислородом в пределах нормы и составляет от 95 до 97 процентов.

Также стало известно, что вице-президент Майкл Пенс здоров, у него не было выявлено симптомов COVID-19. Политик постоянно делает тесты на наличие инфекции. В качестве меры предосторожности не контактировал ни с кем из заразившихся коронавирусом, в том числе и с главой государства.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли подчеркивал, что Трамп и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп сообщил, что не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу. Он также подтвердил, что примет участие в предвыборных дебатах со своим оппонентом от Демократической партии США Джо Байденом.