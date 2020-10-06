Зараженный коронавирусом Трамп подтвердил участие в новых дебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что примет участие в предвыборных дебатах со своим оппонентом от Демократической партии США Джо Байденом. Об этом американский лидер, недавно заболевший COVID-19, сообщил в своем Twitter.

«С нетерпением жду дебатов в четверг, 15 октября в Майами. Будет отлично!» — написал Трамп. За минуту до этого он сообщил подписчикам, что чувствует себя прекрасно.

Ранее сообщалось, что президент США покинул военный госпиталь имени Уолтера Рида, где он в течение трех дней проходил лечение после заражения коронавирусом. Американский лидер с надетой на лицо медицинской маской вышел из здания медучреждения. Он помахал рукой журналистам, сказал: «Большое спасибо», и поднял вверх большой палец. Затем Трамп сел в джип, доехал до вертолета и улетел.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли подчеркивал, что Трамп и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп сообщил, что не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.

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