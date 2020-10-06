Заразившийся коронавирусом Трамп покинул госпиталь

Президент США Дональд Трамп покинул военный госпиталь имени Уолтера Рида, где он в течение трех дней проходил лечение после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Американский лидер с надетой на лицо медицинской маской вышел из здания медучреждения в 18:38 по местному времени (1:38 по Москве). Он помахал рукой журналистам, сказал: «Большое спасибо» и поднял вверх большой палец. Затем Трамп сел в джип, доехал до вертолета и улетел.

О своей предстоящей выписке из госпиталя Трамп сообщил вечером 5 октября. По его словам, он себя хорошо чувствует, «лучше, чем 20 лет назад», и призвал не бояться COVID-19. До этого глава администрации Белого дома Марк Мидоуз заявил, что есть большие шансы на возвращение президента в Белый дом уже 5 октября.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли подчеркивал, что Трамп и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп сообщил, что не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.