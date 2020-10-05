Врач Трампа прокомментировал его выписку

Лечащий врач президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, Шон Конли прокомментировал предстоящую выписку главы государства из военно-медицинского госпиталя имени Уолтера Рида. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, говорить о том, что опасность миновала, еще рано. Однако за прошедшие сутки состояние президента «продолжило улучшаться, температуры не было в течение 72 часов», поэтому команда лечащих врачей, исходя из наблюдений и клинических показателей Трампа, поддержала решение о его возвращении из больницы домой, «где ему будет оказано медицинское обслуживание мирового уровня».

Ранее 5 октября Дональд Трамп объявил, что в 18:30 понедельника, 5 октября (1:30 вторника, 6 октября, по Москве) выйдет из военно-медицинского госпиталя имени Уолтера Рида. По его словам, он себя хорошо чувствует, «лучше, чем 20 лет назад», и призвал не бояться COVID-19. До этого глава администрации Белого дома Марк Мидоуз заявил, что есть большие шансы, что заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп сможет вернуться в Белый дом уже 5 октября.

О заражении Дональда Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании тест также выявил коронавирус. Конли подчеркивал, что лидер США и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп сообщил, что не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.