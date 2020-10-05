Пресс-секретарь Трампа заразилась коронавирусом

Пресс-секретарь американского президента Дональда Трампа Кейли Макинани заразилась коронавирусом. Об этом она написала в своем Twitter.

«Ранее результаты тестирования постоянно показывали отрицательный результат, однако в понедельник утром у меня обнаружили COVID-19. При этом я не замечала у себя никаких симптомов», — рассказала подчиненная Трампа. Макиани подчеркнула, что у нее не было близкого контакта ни с журналистами, ни с продюсерами, ни с другими людьми, присутствовавшими на брифинге в Белом доме на прошлой неделе.

Она подчеркнула, что немедленно самоизолируется, однако продолжит работать «на благо американских граждан». CNBC отмечает, что Макиани не первая из контактировавших с Трампом, у кого за последние дни обнаружили коронавирус: среди таких еще и руководитель предвыборной кампании Билл Степьен, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и несколько сенаторов-республиканцев.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Инфекцию выявили и у его жены Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и самоизолировался.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru