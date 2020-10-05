Трамп почувствовал себя лучше и собрался в Белый дом

Глава администрации Белого дома Марк Мидоуз заявил, что есть большие шансы, что заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп сможет вернуться в Белый дом уже 5 октября. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что состояние Трампа ночью продолжало улучшаться, а сам президент уже собирается вернуться к нормальному рабочему графику. Мидоуз добавил, что президент сегодня встретится со своими врачами, чтобы узнать их оценку состояния его здоровья. Известно, что в течение двух последних суток врачи вводили американскому лидеру дозу дексаметазона, после чего он почувствовал себя лучше.

Накануне Трамп, который был госпитализирован после заражения коронавирусом, покинул больницу и отправился поприветствовать своих сторонников. Он проехал на машине мимо толпы американцев, которые собрались, чтобы выразить ему поддержку. После этого президент вернулся в свою палату в больнице.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Инфекцию выявили и у его жены Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.