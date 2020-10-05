Врач раскритиковал Трампа за поездку из больницы к сторонникам

Врач Джеймс Филлипс из больницы, где проходит лечение президент США Дональд Трамп, раскритиковал его поезду к сторонникам. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, президентский автомобиль является герметичным, и риск передачи COVID-19 повышается. «Это безумие! Теперь все, кто находился в машине во время совершенно необязательной поездки, должны отправиться в карантин на 14 дней. Они могут заболеть, они могут умереть. Трамп приказал им рискнуть жизнью ради "театра"», — написал доктор.

Ранее президент США, который недавно был госпитализирован после заражения коронавирусом, покинул больницу и оправился поприветствовать своих сторонников. Трамп проехал на машине мимо толпы американцев, которые собрались, чтобы выразить ему свою поддержку. После этого президент вернулся в свою палату в больнице.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Инфекцию выявили и у его жены Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.