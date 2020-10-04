Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Трампа

Госпитализированный после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 президент США Дональд Трамп чувствует себя хорошо и контролирует ситуацию. Об этом стало известно со слов его советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена, передает РИА Новости.

«Я говорил с шефом аппарата Белого дома, есть хорошие новости: президент чувствует себя очень хорошо. Он вообще-то хочет вернуться в Белый дом, к работе», — заявил О'Брайен и отметил, что Трамп все же останется в больнице на некоторое время.

«Президент твердо руководит страной» — добавил советник. На вопрос о том, планируется ли на случай осложнений в болезни главы государства какая-либо передача власти, он ответил уклончиво: подчеркнул, что планы на любые случаи у властей имеются, но пока это не та возможность, которая рассматривается.

Известно, что в случае недееспособности Трампа из-за возможной тяжелой болезни президентские полномочия перейдут вице-президенту Майку Пенсу, а если заболеет и он — спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Недуг выявили и у его жены Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.