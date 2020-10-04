Раскрыты симптомы коронавируса Трампа

Состояние здоровья прездента США Дональда Трампа действительно ухудшилось в пятницу, 2 октября. Это подтвердил Fox News глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

По его словам, утром американский лидер испытывал заметное недомогание. «Мы были серьезно обеспокоены по этому поводу. У него была высокая температура, а уровень кислорода в его крови резко снизился», — признался чиновник.

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В настоящий момент глава Белого дома добился «невероятных улучшений»: у него нет повышенной температуры, а показатель насыщенности крови кислородом находится в норме. «Я очень, очень оптимистичен, основываясь на текущих результатах. [Доктора сказали, что] в ближайшие 48 часов он все еще не вне опасности», — подытожил Медоуз.

Ранее лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что медики оценивают состояние президента с осторожным оптимизмом. По его словам, пока еще рано говорить, что худшее позади. Американский лидер принял вторую дозу экспериментального препарата ремдесивир.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.