Врач рассказал о состоянии здоровья заразившегося коронавирусом Трампа

Врач заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа рассказал, что американский лидер чувствует себя хорошо. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, состояние здоровья президента улучшается, медики довольны прогрессом. Однако врач Трампа не смог указать сроки, когда американского лидера выпишут из госпиталя, хотя сам президент заявил о готовности покинуть медицинское учреждение уже сегодня.

Дональд Трамп рассказал о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он также сообщил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.