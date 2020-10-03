Вылечившийся от COVID-19 Назарбаев дал совет заразившемуся Трампу

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к лидеру США Дональду Трампу с советом по поводу COVID-19, сообщает РЕН ТВ. В начале октября стало известно, что американский президент и его супруга инфицированы коронавирус.

«Желаю вам скорейшего выздоровления от болезни и возвращения к вашей ответственной службе во благо процветания народа Америки», — заявил бывший казахстанский политик, который уже вылечился от COVID-19.

Назарбаев также порекомендовал Трампу выполнять все предписания медиков, чтобы болезнь быстрее отступила.

О заражении первого президента Казахстана стала известно 18 июня 2020 года. Уже 2 июля пресс-секретарь бывшего главы республики сообщил, что Назарбаев выздоровел. Его болезнь протекала бессимптомно.

Дональд Трамп рассказал о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он также сообщил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.