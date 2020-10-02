Дональд Трамп заразился коронавирусом

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Как сообщил американский лидер, тест на наличие инфекции у него и его супруги дал положительный результат. «Мы немедленно приступим к соблюдению карантина и лечению. Мы преодолеем это вместе!» — написал он.

Ранее Трамп сообщил, что он самоизолировался после того, как у одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс обнаружили коронавирус. Она сопровождала президента во время поездок на дебаты 29 сентября и на митинг в Миннесоте, который прошел 30 сентября.

В июле коронавирусом заразились советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен и советница предвыборной кампании Трампа, а также возлюбленная его сына Дона Трампа-младшего, Кимберли Гилфойл.