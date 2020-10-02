Врач рассказал о состоянии зараженного коронавирусом Трампа

Врач при Белом доме Шон Конли рассказал о состоянии зараженного коронавирусом президента Дональда Трампа. Его цитирует издание NPR.

Он подчеркнул, что лидер США и первая леди Мелания Трамп чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в Белом доме на время выздоровления. «Можете не сомневаться, президент продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев», — подчеркнул Конли.

Врач добавил, что он вместе с командой медицинских специалистов будет внимательно следить за состоянием Трампа и его жены.

О том, что американский президент заразился COVID-19, стало известно ранее 2 октября.

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