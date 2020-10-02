Президент США Дональд Трамп самоизолировался после того, как у одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс обнаружили коронавирус. Об этом он сообщил в Twitter.

«Хоуп Хикс, которая так усердно работала без перерывов, только что получила положительный результат на COVID-19. Ужасно!» — написал Трамп. Президент добавил, что он и его жена сдали тест на наличие инфекции и ждут результатов. «А пока мы начнем соблюдать карантин!» — подчеркнул он.

Ранее Трамп подтвердил, что Хикс заразилась коронавирусом. Она сопровождала президента во время поездок на дебаты 29 сентября и на митинг в Миннесоте, который прошел 30 сентября.