Ближайшая советница Трампа заразилась коронавирусом

Одна из ближайших советников президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом. Об этом сообщил сам американский лидер телеканалу Fox News.

Как рассказал Трамп, тест Хикс на наличие инфекции дал положительный результат, передает Bloomberg. Президент сообщил, что тоже сдал тест и ждет результатов. Он предположил, что тестирование прошла и его жена Мелания. «Мы провели много времени с Хоуп и другими. Посмотрим, что будет», — сказал американский лидер.

Отмечается, что Хикс сопровождала Трампа во время поездок на дебаты 29 сентября и на митинг в Миннесоте, который прошел 30 сентября.

В июле коронавирусом заразились советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен и советница предвыборной кампании Трампа, а также возлюбленная его сына Дона Трампа-младшего, Кимберли Гилфойл.