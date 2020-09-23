Трамп похвалил себя за борьбу с пандемией после новости о 200 тысячах смертей

Президент США Дональд Трамп похвалил себя за борьбу с пандемией коронавируса после новости о 200 тысячах смертей от него в этой стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это ужасно. Я думаю, что если мы не делали все правильно и как следует, то число жертв могло бы быть два с половиной миллиона», — сказал американский лидер. Он добавил, что «никто не должен был умирать», так как Китай бы мог не допустить распространения вируса по миру.

Накануне сообщалось, что число погибших от коронавируса в США превысило 200 тысяч человек. Известно, что почти в 30 штатах США наблюдается быстрый рост числа зараженных. Страна занимает первое место в мире по общему количеству инфицированных — более 6,9 миллиона человек — и числу летальных исходов. При этом 2,6 миллиона человек удалось вылечиться от COVID-19.

Ранее Трамп в ходе видеовыступления перед Генассамблеей ООН призвал привлечь Китай к ответственности за его действия, связанные с COVID-19. «Сначала китайское правительство и ВОЗ — которую, в сущности, контролирует Пекин, — ошибочно утверждали, что коронавирус не передается от одного человека другому. Потом они так же ошибочно говорили, что вирус не передается от бессимптомных носителей», — заявил американский лидер.

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