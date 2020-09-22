Число погибших от коронавируса в США превысило 200 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.

Известно, что почти в 30 штатах США наблюдается быстрый рост числа зараженных. Страна занимает первое место в мире по общему количеству инфицированных — более 6,9 миллиона человек — и числу летальных исходов. При этом 2,6 миллиона человек удалось вылечиться от COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе видеовыступления перед Генассамблеей ООН призвал привлечь Китай к ответственности за его действия, связанные с COVID-19. «Сначала китайское правительство и ВОЗ — которую, в сущности, контролирует Пекин, — ошибочно утверждали, что коронавирус не передается от одного человека другому. Потом они так же ошибочно говорили, что вирус не передается от бессимптомных носителей», — заявил американский лидер.

До этого американские врачи предрекли США «апокалиптическую» осень из-за усиления пандемии коронавируса SARS-CoV-2. К неизбежному росту числа случаев приводит и то, что люди устали от эпидемических ограничений.

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