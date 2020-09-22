Врачи предрекли США «апокалиптическую» осень из-за коронавируса

Американские врачи предрекли США «апокалиптическую» осень из-за усиления пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает CNN.

«Мне жаль это говорить. Это происходит, потому что мы вновь открываем школы и колледжи в местах с большим числом случаев и потому что федеральные власти не говорят людям носить маски и соблюдать другие предосторожности», — заявил в разговоре с журналистами доктор Питер Хотез, декан одного из факультетов медицинского университета в Хьюстоне.

С его сравнением грядущей осени с концом света согласилась Джоанна Мараззо, директор отделения инфекционных заболеваний университета Алабамы. По ее словам, к растущему числу случаев приводит то, что люди устали от эпидемических ограничений. Кроме того, отметила она, играют роль фейки и противоречащие друг другу сообщения о действии вируса и его способности распространяться.

По данным института Джонса Хопкинса, в 28 штатах США наблюдается рост числа новых случаев. Страна занимает первое место в мире по числу зараженных — более 6,8 миллиона человек — и числу летальных исходов. Почти 200 тысяч американцев погибли из-за связанных с коронавирусом причин, 2,6 миллиона удалось вылечиться.