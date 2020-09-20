Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса закончится в лучшем случае в 2022 году. Такой срок назвал основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу Fox News.

«Но в течение 2021 года мы сможем сбить показатели [распространения вируса], если удастся применить глобальный подход. Слава богу, технологии разработки вакцин уже были, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, это не будет длиться вечно», — отметил он.

По оценке Гейтса, уровень вакцинации в мире во время пандемии снизился на 14 процентов и уничтожил прогресс, который достигался предыдущие 20 лет. Он также выразил разочарование тем, что США не прилагают усилий для производства и распространения вакцин в более бедных странах.

Ранее, в августе, основатель Microsoft назвал большую часть проводимых в США тестов на наличие коронавируса совершенно бесполезными и упрекнул органы здравоохранения в том, что исследования проводят слишком долго, а доступ к диагностике имеет ограниченное количество граждан.