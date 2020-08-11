Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс считает, что в ряде стран пандемия коронавируса закончится к концу 2021 года. Ее сроки окончания предприниматель назвал в интервью изданию Wired.

По мнению Гейтса, пандемия нанесла экономический ущерб на триллионы долларов, но нельзя не заметить поток направленных на создание вакцины инвестиций. Миллиардер считает, что развитым странам удастся победить COVID-19 к концу 2021 года, в остальном мире с пандемией будет покончено к концу 2022 года. Тем не менее, основатель Microsoft полагает, что пандемия серьезно отбросила человечество назад: «Пройдут годы, прежде чем мы вернемся к тому месту, где были в начале 2020 года».

«Бьюсь об заклад, что во всем мире будут доступны две вакцины», — заявил Гейтс. По его оценке, испытания препарата от коронавируса идут полным ходом в Китае и России, при этом Фонду Билла и Мелинды Гейтс понадобится около трех-четырех месяцев на тестирование и поиск побочных эффектов от собственной вакцины.

Оценивая действия правительства США против распространения вируса, Гейтс заметил, что ограничения на передвижения граждан были приняты слишком поздно. Также миллиардер считает, что большая часть проводимых в США тестов на наличие заболевания «совершенно бесполезна». Основатель Microsoft упрекнул органы здравоохранения в том, что тесты проводят слишком долго, а доступ к диагностике имеет ограниченное количество граждан.

В заключение Билл Гейтс заявил, что лично его пандемия ограничила в передвижениях, так как раньше предприниматель много путешествовал. Однако Гейтс увидел в глобальной катастрофе редкую пользу, которая заключается в том, что он стал проводить больше времени со своими детьми.

Ранее Билл Гейтс заявил, что загрязнения атмосферы нанесут человечеству такой же губительный ущерб, как и пандемия COVID-19. Предприниматель и филантроп считает, что в течение 40 лет смертность от повышения уровня температуры на планете сравнится со смертностью от коронавируса — порядка 14 смертей на 100 тысяч человек. Гейтс заметил, что выбросы нужно контролировать с помощью науки и инноваций.