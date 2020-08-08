Экологи оценили слова Билла Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Руководитель климатического направления Greenpeace в России Василий Яблоков оценил в беседе с РБК слова основателя Microsoft Билла Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса».

По его словам, говоря о том, что последствия кризиса, вызванного глобальным изменением климата, могут оказаться более тяжелыми, чем те, причиной которых была пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, Гейтс не так уж неправ.

Яблоков напомнил, что сейчас из-за климатического кризиса с каждым годом наблюдается увеличение опасных природных явлений, которые приводят к значительным негативным последствиям для экономики и здоровья людей. «Человечество меняет климат, а климатические катаклизмы меняют нашу реальность», — отметил специалист.

Ранее Билл Гейтс предсказал экологическую катастрофу, последствия которой, по его мнению, будут хуже пандемии коронавируса. По оценке миллиардера, если ничего не поменять, к концу столетия показатель смертности составит 73 смерти на 100 тысяч человек. Советник президента России, специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам климата Руслан Эдельгериев заметил, что в прогнозе Гейтса ничего нового нет. Он отметил, что многие эксперты говорят, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.