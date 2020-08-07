Билл Гейтс предсказал новую глобальную катастрофу

Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал экологическую катастрофу, последствия которой будут хуже пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем блоге.
Предприниматель заявил, что через несколько десятков лет мир потрясет глобальный экологический кризис. По его мнению, чтобы понять реальные последствия загрязнения окружающей среды, необходимо «взглянуть на COVID-19 и растянуть негативное влияние на гораздо более длительный период».
Для предупреждения катастрофы бизнесмен предлагает радикально снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу. В ином случае ухудшение экологии, смерть людей и проблемы с экономикой будут преследовать человечество дольше, чем в период пандемии.
По оценке Гейтса, смертность от коронавируса составляет примерно 14 летальных исходов на 100 тысяч человек, и изменение климата с загрязнением окружающей среды приведет к такому же росту смертности. При таких темпах к концу столетия данный показатель составит 73 смерти на 100 тысяч человек.
«Другими словам, к 2060 году изменение климата будет столь же смертоносным, как COVID-19, а к 2100 году оно может быть в пять раз более смертоносным», — пояснил он.
Коронавирус повлиял на экологию
Между тем Гейтс заявил, что из-за пандемии снизилось и количество выбросов в окружающую среду. Однако, по его мнению, этого недостаточно для предотвращения катастрофы. Так, Международное энергетическое агентство заявляет об уменьшении выбросов на 8 процентов, что в реальном выражении означает снижение с 51 миллиарда тонн углерода до 47 миллиардов. По словам предпринимателя, это произошло из-за уменьшения количества машин на дорогах и остановки многих предприятий, в результате чего десятки миллионов людей остались без работы.
Однако после снятия всех ограничений количество выбросов вернется к изначальным значениям, и человечество не станет поддерживать текущую динамику. Вместе с тем Гейтс подчеркивает, что такое снижение выбросов стало возможным лишь с большим количеством ограничений.
Для реального снижения количества выбросов предприниматель предложил несколько решений. Во-первых, необходимо создать новые инструменты для борьбы с изменениями климата, в частности — обеспечить нулевые выбросы на электростанциях, производствах и других предприятиях. Также необходимо оказывать помощь бедным слоям населения, которые не готовы к изменениям климата.
«Начните сейчас. В отличие от нового коронавируса, для которого, я думаю, в следующем году уже будет вакцина, для изменения климата не существует столь быстрого решения. Потребуются десятилетия, чтобы разработать и внедрить все необходимые изобретения в области чистой энергии», — заключил Гейтс.
Гейтс предсказал пандемию коронавируса за много лет
В марте 2015 года Билл Гейтс выступил на TED Talk с лекцией о первом годе борьбы с лихорадкой Эбола. Тогда он пришел к выводу, что следующая крупная эпидемия унесет больше жизней, чем Эбола: «Если что-то и способно уничтожить более десяти миллионов человек в ближайшие десятилетия, скорее всего, это будет особо опасный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы».
Гейтс уже тогда описал главные проблемы, с которыми столкнулось человечество в 2020 году. Во-первых, необходимо было создать мощную систему здравоохранения в бедных странах, так как они сильнее остальных пострадают от вспышки вируса. Также необходимо было создать резерв медицинской службы, усилия которой объединились бы с военными, способными быстро реагировать на угрозу. Нужно проводить бактериологические учения, чтобы выявить уязвимые места. Помимо этого, нужны продвинутые разработки в области вакцинации и диагностики.
«Я считаю, на этом нужно сосредоточиться в первую очередь. Не надо паниковать. Нет нужды запасаться макаронами и прятаться в подвале, но пора браться за дело, потому что время не ждет», — сказал Гейтс в 2015 году.