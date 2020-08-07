Билл Гейтс предсказал новую глобальную катастрофу

Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал экологическую катастрофу, последствия которой будут хуже пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем блоге.

Предприниматель заявил, что через несколько десятков лет мир потрясет глобальный экологический кризис. По его мнению, чтобы понять реальные последствия загрязнения окружающей среды, необходимо «взглянуть на COVID-19 и растянуть негативное влияние на гораздо более длительный период».

«Какой бы ужасной ни была пандемия, изменения климата могут оказаться еще хуже» Билл Гейтс

Для предупреждения катастрофы бизнесмен предлагает радикально снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу. В ином случае ухудшение экологии, смерть людей и проблемы с экономикой будут преследовать человечество дольше, чем в период пандемии.

По оценке Гейтса, смертность от коронавируса составляет примерно 14 летальных исходов на 100 тысяч человек, и изменение климата с загрязнением окружающей среды приведет к такому же росту смертности. При таких темпах к концу столетия данный показатель составит 73 смерти на 100 тысяч человек.

«Другими словам, к 2060 году изменение климата будет столь же смертоносным, как COVID-19, а к 2100 году оно может быть в пять раз более смертоносным», — пояснил он.

Коронавирус повлиял на экологию

Между тем Гейтс заявил, что из-за пандемии снизилось и количество выбросов в окружающую среду. Однако, по его мнению, этого недостаточно для предотвращения катастрофы. Так, Международное энергетическое агентство заявляет об уменьшении выбросов на 8 процентов, что в реальном выражении означает снижение с 51 миллиарда тонн углерода до 47 миллиардов. По словам предпринимателя, это произошло из-за уменьшения количества машин на дорогах и остановки многих предприятий, в результате чего десятки миллионов людей остались без работы.

Однако после снятия всех ограничений количество выбросов вернется к изначальным значениям, и человечество не станет поддерживать текущую динамику. Вместе с тем Гейтс подчеркивает, что такое снижение выбросов стало возможным лишь с большим количеством ограничений.

«Примечательно не то, как сильно снизилось количество выбросов из-за пандемии, а то, как ничтожно это число» Билл Гейтс

Для реального снижения количества выбросов предприниматель предложил несколько решений. Во-первых, необходимо создать новые инструменты для борьбы с изменениями климата, в частности — обеспечить нулевые выбросы на электростанциях, производствах и других предприятиях. Также необходимо оказывать помощь бедным слоям населения, которые не готовы к изменениям климата.

«Начните сейчас. В отличие от нового коронавируса, для которого, я думаю, в следующем году уже будет вакцина, для изменения климата не существует столь быстрого решения. Потребуются десятилетия, чтобы разработать и внедрить все необходимые изобретения в области чистой энергии», — заключил Гейтс.

Гейтс предсказал пандемию коронавируса за много лет

В марте 2015 года Билл Гейтс выступил на TED Talk с лекцией о первом годе борьбы с лихорадкой Эбола. Тогда он пришел к выводу, что следующая крупная эпидемия унесет больше жизней, чем Эбола: «Если что-то и способно уничтожить более десяти миллионов человек в ближайшие десятилетия, скорее всего, это будет особо опасный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы».

«Мы не готовы к следующей эпидемии» Билл Гейтс

Гейтс уже тогда описал главные проблемы, с которыми столкнулось человечество в 2020 году. Во-первых, необходимо было создать мощную систему здравоохранения в бедных странах, так как они сильнее остальных пострадают от вспышки вируса. Также необходимо было создать резерв медицинской службы, усилия которой объединились бы с военными, способными быстро реагировать на угрозу. Нужно проводить бактериологические учения, чтобы выявить уязвимые места. Помимо этого, нужны продвинутые разработки в области вакцинации и диагностики.

«Я считаю, на этом нужно сосредоточиться в первую очередь. Не надо паниковать. Нет нужды запасаться макаронами и прятаться в подвале, но пора браться за дело, потому что время не ждет», — сказал Гейтс в 2015 году.