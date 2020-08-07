Советник Путина оценил слова Билла Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

В прогнозе основателя Microsoft Билла Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса», где речь идет о изменении климата, нет ничего нового, заявил советник президента России, специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 7 августа.
Эдельгериев отметил, что многие эксперты говорят, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат. Он также согласился с тем, что ущерб от климатических изменений существенно выше, чем ущерб от «ковидовского» кризиса.
Советник президента отметил, что модернизация предприятий, позволяющая снизить объем вредных выбросов, позволит не только улучшить экологию, но и уменьшить операционные затраты предприятий.
Ранее Билл Гейтс предсказал экологическую катастрофу, последствия которой, по его мнению, будут хуже пандемии коронавируса. По оценке миллиардера, если ничего не поменять, к концу столетия показатель смертности составит 73 смерти на 100 тысяч человек.