Трамп допустил использование зарубежных вакцин от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп допустил использование зарубежных вакцин от коронавируса в стране. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, передает РИА Новости.

«Мне все равно, я просто хочу получить вакцину, которая работает. Меня не волнует, из другой ли она страны. Я сниму шляпу перед ними», — процитировала она Трампа.

При этом Макинани напомнила, что на данный момент вакцина, разрабатываемая в Оксфорде, находится в третьей фазе клинических испытаний. Всего в завершающей стадии испытаний — три препарата из США, добавила она.

Ранее Трамп назвал срок начала массовой вакцинации от коронавируса. По его словам, Соединенные Штаты произведут достаточно доз вакцины против коронавируса для «каждого американца» к апрелю. При этом к концу 2020 года в стране будет как минимум сто миллионов доз препарата.