Трамп пообещал вакцину от коронавируса в США через несколько недель

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса в стране может быть готова через несколько недель. Это он пообещал в эфире телеканала ABC, передает ТАСС.

«Осталось несколько недель до ее получения. Это может быть три-четыре недели», — сообщил американский лидер, добавив, что в США великолепные компании, и они очень, очень близки.

15 сентября стало известно, что в США испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, были временно остановлены из-за возможной побочной реакции у одной из пациенток. Тестирование на эффективность и безопасность препарата приостановили, чтобы проанализировать данные о побочных эффектах.

США по-прежнему остаются на первом месте по числу зарегистрированных случаев заражения коронавируса. За все время пандемии в стране было выявлено более 6,6 миллиона заболевших. Более 195 тысяч пациентов скончались, 2,49 миллиона — выздоровели. Всего, по данным на 16 сентября, в мире инфицировано более 29,4 миллиона человек.