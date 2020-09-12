Минздрав США редактировал отчеты по COVID-19 из-за Трампа

Министерство здравоохранения и социальных служб США редактировало отчеты по ситуации с коронавирусом так, чтобы они не противоречили словам американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил источник телекомпании CNN, передает ТАСС.

Речь идет о еженедельных отчетах федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, в которых была сводка по распространению COVID-19, прогнозы и оценки экспертов. При этом телеканал подчеркивает, что они публиковались не в первозданном виде, а поступали в Минздрав, где редактировались.

Материалы по теме Между первой и второй Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны вновь загнать людей в карантин? «Наша вера сильнее наших страхов» Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией

Однако телекомпания не уточняет, какие именно правки были внесены. Также не говорится, когда это практиковалось. При этом она отмечает, что действия Минздрава укладываются в политику Белого дома, который якобы «старался принизить опасность коронавируса».

По информации источников CNN, члены американской администрации полагали, что эксперты ЦКПЗ могут намеренно действовать не в интересах лидера США, в связи с чем была необходима редактура их отчетов.

1 сентября Трамп поделился успехом в борьбе с коронавирусом. Так, по его словам, заболеваемость COVID-19 в августе снизилась на 38 процентов по сравнению с июлем .Кроме того, американский лидер рассказал о начале третьей фазы испытаний вакцины от инфекции фармацевтической компании AstraZeneca.

Трампа нередко критиковали за его подход к борьбе с коронавирусом. В частности, его обвиняли в недостаточной поддержке населения США, позднем закрытии границ страны, в результате чего инфекция стремительно распространилась по США и привела к множеству жертв.

США по-прежнему остаются на первом месте по числу зарегистрированных случаев заражения коронвируса. За все время пандемии в стране было выявлено более 6,47 миллиона заболевших. Более 193 тысяч пациентов скончались, 2,4 миллиона — выздоровели. Всего, по данным на 12 сентября, в мире инфицировано более 28,5 миллиона человек.