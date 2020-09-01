США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявит тендер на 250 миллионов долларов для коммуникационных агентств для того, чтобы провести борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Politico.

Фирма должна организовать кампанию, чтобы «победить отчаяние и внушить надежду», чтобы американцы смогли вернуться к работе и помочь восстановить экономику США. В задачи должно войти предоставление населению информации о вакцинах и лекарствах, а также об отмене введенных в связи с пандемией жестких мер.

Выделенные деньги можно потратить на использование возможностей традиционных и цифровых СМИ, соцсетей, индустрии спорта и развлечений, ассоциаций общественного здравоохранения и других творческих партнеров для предоставления важной информации в области здравоохранения и экономики. Большую часть денег необходимо потратить до января 2021 года.

Ранее сообщалось, что экономика США пошла на поправку и постепенно восстанавливается от последствий пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса. Среди проанализированных показателей — данные о состоянии ритейла и о безработице, Оксфордский индекс восстановления экономики, а также статистика открытия новых рабочих мест. Все они показывают положительную динамику. При этом некоторые показатели по-прежнему свидетельствуют о сохраняющихся проблемах. Главный из них — данные о безработице.