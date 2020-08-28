США потеряли больше миллиарда долларов из-за компаний-призраков

Несуществующие компании получили больше миллиарда долларов от властей США на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

Количество выданных грантов малому бизнесу на сумму 10 тысяч долларов превысило число претендентов, которые имеют право на получение поддержки, отмечает издание. Например, в Чикаго была утверждена 81 тысяча грантов, несмотря на то, что только 19 тысяч человек могли рассчитывать на выплаты. Таким образом, власти потеряли 600 миллионов долларов из-за компаний-призраков.

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В Иллинойсе Управление по делам малого бизнеса (SBA) одобрило 24 278 грантов, но последние данные Бюро переписи населения США показывают, что только 1925 предприятий в округе могли претендовать на выплату. Всего Bloomberg определил 52 округа по всей стране, где выявили подозрительные платежи на общую сумму в 1,3 миллиарда долларов.

Грантовая программа вызвала всплеск мошенничества. Например, преступники предлагали помощь людям в получении гранта в обмен на вознаграждение. Человек предоставлял удостоверение личности и информацию о банковском счете, а мошенники использовали эту информацию для подачи фальшивого заявления.

В SBA заявили, что у них есть «жесткие гарантии защиты от мошенничества», поэтому они уже отклонили тысячу подозрительных заявок. Ведомство начало выдавать гранты в апреле, общий объем поддержки составил 20 миллиардов долларов.

Падение ВВП США во втором квартале составило 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте власти приняли решение о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики страны, в мае правительство направило еще три триллиона долларов на эти цели.