«Сильному» доллару предсказали конец

«Сильному» доллару скоро может прийти конец, и годы высокого курса американской валюты сменятся периодом низких котировок, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.

Многие из них указывают на сходство нынешней ситуации с 1985 и 2002 годами, когда резкое изменение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) привело к снижению потока иностранных инвестиций и ослаблению курса доллара. Сейчас поводом для такого разворота стало снижение базовой ставки ФРС до уровня 0-0,25 процента.

Американский регулятор не единственный, кто в условиях кризиса смягчает денежно-кредитную политику, — так поступает большинство центробанков мира, включая российский ЦБ. В результате доходность государственных облигаций многих стран снижается, а инвесторы начинают искать другие активы для вложений.

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Ситуацию усугубляют неспособность властей США быстро справиться с распространением коронавируса, растущий из-за вынужденных трат правительства госдолг и программа количественного смягчения самой ФРС. В рамках нее регулятор скупает корпоративные и государственные бумаги, повышая их стоимость и еще больше опуская доходность.

До недавнего времени повсеместное снижение ставок, начавшееся задолго до нынешнего кризиса, играло на руку доллару. Казначейские облигации США, и без того считающиеся эталоном надежности, дополнительно привлекали инвесторов более высокой по сравнению с активами в других валютах доходностью. Так, в прошлом году немецкий Минфин выпустил облигации с отрицательной купонной ставкой, а некоторые швейцарские банки начали устанавливать аналогичные условия по вкладам.

Однако теперь ставки в США практически сравнялись с уровнем Европы и Японии, а дополнительные покупки со стороны ФРС только усилили этот процесс. В результате длительный бычий тренд (ставки на рост курса доллара) в начале лета сменился медвежьим. По итогам июня количество ставок против доллара (посредством продажи фьючерсом и покупки пут-опционов) на валютном рынке впервые за долгое время превысило число сделок в его поддержку.

Опрошенные изданием финансисты сходятся в том, что пока рано говорить о конце доллара как главной мировой резервной валюты, поскольку большая часть международных сделок по-прежнему проводится в нем. К тому же, умеренно «слабый» выгоден американским экспортерам и позволит сократить дефицит платежного баланса, о чем не раз говорил президент Дональд Трамп. Однако происходящее на валютном рынке является подтверждением того, что доллар долгое время был переоценен.