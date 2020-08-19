Найден способ укрепить экономику США

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка, нашла новый способ укрепить экономику страны. К такому мнению склоняются многие аналитики, слова которых приводит CNBC.

Экономисты и инвесторы ждут итогов заседания комитета ФРС по открытым рынкам, которые должны быть опубликованы 19 августа в 21:00 по московскому времени. Велика вероятность, что регулятор примет решение, не имевшее прецедентов за последние десятилетия, — повысить целевой показатель инфляции.

На протяжении долгого времени он сохранялся на уровне двух процентов годовых, при этом реальные показатели роста потребительских цен по итогам года оказывались ниже. В обычной ситуации это не несло угрозы экономике, но в условиях кризиса и пониженного глобального спроса становится важным фактором, замедляющим общий рост.

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Бывший член совета директоров ФРС Рэндалл Крошнер считает, что у регулятора появился шанс заглянуть в более отдаленную перспективу. «Обычно, когда инфляция приближается к двум процентам, они просто говорят: "Сейчас мы ужесточим политику и повысим ставки". Но теперь у них есть возможность применить альтернативную стратегию», — отмечает экономист.

При этом, указывают эксперты, ФРС следует вести себя осторожно, иначе участники рынка могут подумать, что регулятор выпустил ситуацию из-под контроля, и можно ожидать слишком резкого роста цен — вплоть до четырех процентов.

Уровень инфляции является одним из важнейших экономических показателей и напрямую влияет на рост ВВП, который измеряется как совокупная рыночная стоимость произведенных в стране товаров и услуг. Многие финансисты указывают на то, что более корректным был бы подсчет ВВП с поправкой на инфляцию, однако их замечания редко учитываются.

Управление уровнем инфляции считается ключевой задачей центробанков по всему миру. Она решается с помощью нескольких инструментов. Главный — регулирование рыночных ставок через основную ставку (в России называется ключевой, в США — ставкой федеральных фондов, или базовой). ФРС не может влиять на нее напрямую, но может установить целевой уровень, которого впоследствии будет стремиться достичь через операции на открытом рынке — сделки с крупными банками и другими финансовыми организациями по покупке или продаже ценных бумаг, в основном казначейских облигаций. Также регулятор может изменять норматив обязательных резервов, которые банки должны держать на его счетах и не могут выдавать в кредит, — вычисляется как доля от привлеченных кредитной организацией средств.

Российский ЦБ установил целевой уровень инфляции на отметке четыре процента годовых. В США он традиционно равняется двум процентам.