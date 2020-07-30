Экономика США беспрецедентно упала

Падение ВВП США во втором квартале составило 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие предварительные данные опубликовало министерство торговли США.

Для американской экономики падение стало беспрецедентным с начала ведения статистики, то есть с 1947 года. Предыдущий рекорд зафиксирован во втором квартале 1958 года, но тогда снижение ВВП составило только десять процентов.

По росту ударило сокращение расходов потребителей и компаний, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. В первом квартале, когда последствия эпидемии были еще не столь заметны, сокращение составило пять процентов.

32,9 процента предварительное падение ВВП США во втором квартале

По оценкам главного экономиста Wrightson ICAP Лу Крэндалла, реальный ВВП за полугодие упал на 11 процентов. Таким образом, пятилетний рост американской экономики полностью обнулен, страна окажется в ситуации 2014 года.

Старший международный экономист ING Джеймс Найтли заметил, что схожим образом ВВП США падал на момент окончания Второй мировой войны, но тогда снижение растянулось на три года, а теперь путь пройден за три квартала.

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Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25 процента. В регуляторе объяснили, что намерены выдерживать такой уровень до тех пор, пока не станет понятно, что худшие времена отступили и экономика на пути к стабильности.

Также ФРС продолжит скупку облигаций и ценных бумаг, обеспеченных закладными на недвижимость. Каждый месяц на эти цели будет уходить не менее 120 миллиардов долларов. Глава ведомства Джером Пауэлл пообещал использовать все инструменты, для преодоления максимального спада. Сами проблемы, с которыми столкнулась экономика страны, он назвал самыми сложными за всю жизнь нынешнего поколения.

По словам главы ФРС, очень многое зависит от ситуации с распространением вируса, которая в последний месяц выглядит обескураживающей. Экономисты оказались не готовы к усилению эпидемии летом, что поставило под угрозу возобновление производства. Давление испытали такие восстанавливавшиеся секторы, как общественное питание и авиаперелеты.

Я не могу вспомнить, чтобы Пауэлл, или любой другой глава ФРС в последние годы был бы столь же прямолинеен и откровенен в отношении срочности финансового стимулирования Грегори Дако Сотрудник Оксфордского института экономической политики

Речь идет о новом пакете приоритетных мер, которые оцениваются в триллион долларов. Ранее в Белом доме сообщили о достигнутом принципиальном согласии с Сенатом по его поводу, однако обсуждение по-прежнему продолжается. В частности, ряд республиканцев не устраивают нынешние пособия по безработице в размере 600 долларов в неделю, они настаивают, чтобы выплаты снизили в три раза, до 200 долларов. С весны на помощь населению и бизнесу потрачены уже три триллиона долларов.

Если республиканцы и демократы все же не договорятся, то экономику страны ждет повторный спад, то есть так называемое двойное падение, предупредил главный экономист Moody's Analytics Марк Занди.

Между тем экономисты уже начинают обсуждать долгосрочные проблемы, к которым приведет такая экономическая политика властей. В частности, Goldman Sachs предупредил — излишняя активность ФРС может привести к взрывной инфляции доллара, а такая волатильность лишит валюту статуса основной резервной. Еще в июне бывший глава Morgan Stanley Asia, профессор Йельского университета Стивен Роуч предсказал, что в 2021 году доллар обесценится на треть из накопившихся проблем американской экономики.