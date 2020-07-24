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Американской экономике пообещали двойное падение

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Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Если американские власти не согласуют новый пакет спасительных мер, экономику страны ждет очередной спад — так называемое двойное падение. Такой вывод сделал главный экономист Moody's Analytics Марк Занди, передает Bloomberg. Несмотря на заявления администрации президента страны Дональда Трампа о наступлении лучших времен, увеличение числа зараженных COVID-19 подавляет зарождающееся восстановление экономики.

В конечном итоге до тех пор, пока не будет обеспечено эффективное лечение или вакцина от коронавируса, все может прийти к тому, что крупнейшую экономику мира в лучшем случае ждет неравномерный рост, а в худшем возможна и депрессия, указывает агентство.

США считают главным тормозом мировой экономики. На страну приходится около четверти мирового ВВП, а от ее рынка зависят многие страны. Одним из главных рисков для экономического роста остаются социальные волнения.

Власти США направили три триллиона долларов на поддержку экономики, но срок действия этих программ истекает. В первом квартале 2020 года американский ВВП рухнул на 5 процентов, что стало самым большим падением со времен глобального кризиса 2008-го.

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