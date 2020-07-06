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Американской экономике предсказали мощный рывок

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Фото: Globallookpress.com

Рост числа случаев заражения коронавирусом в южных штатах США замедляет темпы восстановления американской экономики в третьем квартале 2020 года. В июле-сентябре ВВП страны может вырасти на 25 процентов, а не на 33, как прогнозировалось ранее. Однако даже в таком случае экономику ждет самый мощный квартальный рывок как минимум с 1947 года. Об этом пишет CNBC со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs.

«Резкий рост числа заболевших может привести к тому, что восстановление экономики затормозится», — отметил главный экономист Goldman Ян Хациус (Jan Hatzius). В июле и августе американцы снизят расходы на потребительские услуги, что отразится на экономике.

Американский ВВП сократился на 5 процентов в первом квартале 2020 года, что стало самым большим падением со времен финансового кризиса 2008 года. Однако были созданы дополнительные 4,8 миллиона рабочих мест в июне, что привело к снижению уровня безработицы до 11,1 процента.

США занимают первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 6 июля 2020 года в Соединенных Штатах насчитывалось 5,8 миллиона случаев инфицирования. Только за последнюю неделю в стране зафиксировали 430 тысяч новых заражений и 3,5 тысячи смертей от COVID-19.

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