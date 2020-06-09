Непрерывный экономический рост США завершился

В США объявили о завершении непрерывного экономического роста. Самый сильный спад со времен Великой депрессии теперь официально назван рецессией, сообщает CNBC со ссылкой на Национальное бюро экономических исследований.

Организация не использует общепринятое понятие технической рецессии, означающее падение ВВП в течение двух кварталов подряд. Вместо этого она опирается на анализ таких показателей, как объем производства и уровень безработицы.

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По мнению аналитиков бюро, экономика США вступила в рецессию с февраля, когда наблюдалось снижение экономической активности из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. До этого американская экономика росла на протяжении 11 лет.

В финансовой корпорации Goldman Sachs предположили, что, несмотря на масштаб проблем, рецессия будет непродолжительной. Большинство экспертов говорят о преодолении трудностей во втором квартале.

В первом квартале ВВП США упал на 4,8 процента. В качестве основных причин аналитики назвали сокращение доходов от сферы здравоохранения, а также падение спроса со стороны предприятий и школ.

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