Экономика США оказалась под угрозой разрушения

Медлительность при отмене ограничений, введенных из-за коронавируса, может поставить экономику США под угрозу разрушения. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.

«Мы должны безопасно снимать ограничительные меры. Но существует угроза того, что мы выжидали слишком долго. Из-за этого есть риск уничтожения экономики США», — сказал Мнучин. По его мнению, снимать карантин надо в тех районах страны, где количество новых случаев заражения коронавирусом ниже, чем, например, в Нью-Йорке.

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Восстановление экономики, по прогнозам главы Минфина, может начаться с конца второго квартала 2020 года. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business заявил, что после пандемии экономка старны будет «более великой, чем прежде», а Америка «перейдет к величию». Президент также отметил, что в период восстановления нужен сильный доллар.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что коронавирус оказался «величайшей катастрофой в истории страны». Ранее сообщалось, что Минфин США займет почти три триллиона долларов, чтобы в течение текущего квартала покрыть расходы, связанные с пандемией. К 30 сентября ведомство может выпустить гособлигации еще на 3,7 триллиона долларов.

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