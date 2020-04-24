США выделят полтриллиона долларов на борьбу с последствиями коронавируса

Конгресс США одобрил пакет новых экономических мер для борьбы с негативными последствиями коронавируса для экономики страны. Об этом сообщает ТАСС.

Палата представителей согласилась выделить почти 500 миллиардов долларов на уменьшение негативного влияния эпидемии на экономику страны. Сенат одобрил принятие данной меры ранее на этой неделе.

В скором времени документ должен будет подписать президент США Дональд Трамп.

В конце марта Сенат США принял законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса. Пакет мер включает 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, 250 миллиардов долларов на расширенное страхование безработицы, и еще 500 миллиардов долларов на формирование стабилизационного фонда поддержки предприятий, городов и штатов, которые больше всего пострадают из-за вируса.

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