Сенат США выделил на помощь экономике два триллиона долларов

Сенат США принял законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Пакет включает 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, отдельные меры по налоговым каникулам, 250 миллиардов долларов на расширенное страхование безработицы, 46 миллиардов на непосредственную борьбу с коронавирусом.

Еще 500 миллиардов долларов направят на формирование стабилизационного фонда поддержки предприятий, городов и штатов, которые больше всего пострадают из-за пандемии. В эту сумму входят средства для поддержки пассажирских авиаперевозчиков и 17 миллиардов на займы предприятиям, которые важны «для поддержания национальной безопасности».

В то же время бизнес-структуры, которые принадлежат президенту США Дональду Трампу и другим членам администрации или конгресса, не могут рассчитывать на помощь.

Документ также предусматривает единовременные выплаты миллионам американских налогоплательщиков c доходом до 75 тысяч долларов в год: 1,2 тысячи долларов на одного взрослого и по 500 долларов на каждого ребенка. Всего на эти цели уйдут 500 миллиардов долларов.

В США, по последним данным, зафиксировано более 69 тысяч случаев инфицирования; 1042 человека погибли, 616 — вылечились. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что именно США могут стать новым эпицентром коронавируса.

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