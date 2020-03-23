В США заявили о «необычайных переменах» в политике из-за коронавируса

Кризисные явления в мире, подобные пандемии коронавируса, вынуждают политические партии, несмотря на идеологические разногласия между ними, объединяться ради помощи гражданам. О влиянии эпидемии на политику в США пишет Politico.

По мнению бывшего политического директора Республиканской партии и известного республиканского стратега Майка Мадрида, «нас ждут необычайные перемены». Аналогичные прогнозы дали и другие американские политики. Казначей Республиканского национального комитета и бывший советник Джорджа Буша-старшего Рон Кауфман назвал долгосрочным эффектом пандемии изменение внешнеполитической и военной точек зрения, а также взгляд американских властей на позиции США в мире. По его мнению, «правые» должны будут повернуть налево, а «левые» — направо.

Бывший сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман назвал сложившуюся ситуацию в мире тревожной, однако отметил, что «республиканцы и демократы собираются вместе, чтобы сделать что-то». Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер в свою очередь заявил, что «нестабильность, в которой мы сейчас живем, может изменить политику на долгое время».

Издание сравнило ситуацию с коронавирусом с финансовым кризисом 2008 года, который породил Движение чаепития — серию протестов, вызванных в том числе актом о чрезвычайной экономической стабилизации и рядом реформ в области медицинского страхования. По мнению журналистов, «коронавирус движется по той же траектории» и потенциально может перестроить Республиканскую и Демократическую партии. Как пишет Politico, республиканцы присоединились к демократам в вопросе выплат американцам, чтобы помочь справиться с экономическими последствиями пандемии. Как отмечают журналисты, непосредственное влияние коронавируса на размывание идеологических различий между сторонами оказалось достаточно сильным.

Материалы по теме Посткарантинный мир Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?

Ранее в США предложили принять пакет стимулирования экономики объемом в 1,4 триллиона долларов из-за ситуации с коронавирусом. Законопроект также предусматривал единовременные выплаты американским налогоплательщикам в размере 1000 долларов на одного взрослого. Однако он не смог набрать необходимых 60 голосов, поскольку демократы отвергли предложение. Переговоры по окончательному содержанию документа продолжатся между Белым домом и партиями в обеих палатах конгресса.

По последним данным, число зараженных в США превысило 35,2 тысячи, 471 человек умер. Всего в мире коронавирусом заражены свыше 350,5 тысячи людей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!