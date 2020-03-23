В США заявили о «необычайных переменах» в политике из-за коронавируса

Кризисные явления в мире, подобные пандемии коронавируса, вынуждают политические партии, несмотря на идеологические разногласия между ними, объединяться ради помощи гражданам. О влиянии эпидемии на политику в США пишет Politico.
По мнению бывшего политического директора Республиканской партии и известного республиканского стратега Майка Мадрида, «нас ждут необычайные перемены». Аналогичные прогнозы дали и другие американские политики. Казначей Республиканского национального комитета и бывший советник Джорджа Буша-старшего Рон Кауфман назвал долгосрочным эффектом пандемии изменение внешнеполитической и военной точек зрения, а также взгляд американских властей на позиции США в мире. По его мнению, «правые» должны будут повернуть налево, а «левые» — направо.
Бывший сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман назвал сложившуюся ситуацию в мире тревожной, однако отметил, что «республиканцы и демократы собираются вместе, чтобы сделать что-то». Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер в свою очередь заявил, что «нестабильность, в которой мы сейчас живем, может изменить политику на долгое время».
Издание сравнило ситуацию с коронавирусом с финансовым кризисом 2008 года, который породил Движение чаепития — серию протестов, вызванных в том числе актом о чрезвычайной экономической стабилизации и рядом реформ в области медицинского страхования. По мнению журналистов, «коронавирус движется по той же траектории» и потенциально может перестроить Республиканскую и Демократическую партии. Как пишет Politico, республиканцы присоединились к демократам в вопросе выплат американцам, чтобы помочь справиться с экономическими последствиями пандемии. Как отмечают журналисты, непосредственное влияние коронавируса на размывание идеологических различий между сторонами оказалось достаточно сильным.
Ранее в США предложили принять пакет стимулирования экономики объемом в 1,4 триллиона долларов из-за ситуации с коронавирусом. Законопроект также предусматривал единовременные выплаты американским налогоплательщикам в размере 1000 долларов на одного взрослого. Однако он не смог набрать необходимых 60 голосов, поскольку демократы отвергли предложение. Переговоры по окончательному содержанию документа продолжатся между Белым домом и партиями в обеих палатах конгресса.
По последним данным, число зараженных в США превысило 35,2 тысячи, 471 человек умер. Всего в мире коронавирусом заражены свыше 350,5 тысячи людей.
Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах - старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе - людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет - это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения