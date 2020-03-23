Американцы пожаловались на недостаток информации о коронавирусе

Американцы, не владеющие английским языком, пожаловались на недостаток информации о коронавирусе. Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США выпускает рекомендации на английском, а перевод на испанский и китайский выходит с опозданием и без подробностей, доступных на основном сайте. Часто перевод важных объявлений об инфекции выходит лишь на следующий день после публикации англоязычной версии.

«Наше федеральное правительство несет ответственность за обеспечение доступа к информации о распространении коронавируса всем нашим сообществам, независимо от того, говорят ли они на английском, испанском или любом другом языке», — заявил член палаты представителей Хоакин Кастро.

Ситуация, в которой официальные правительственные сообщения на испанском публикуются с задержкой, он назвал недопустимой.

Член палаты представителей Джуди Чу заявила, что будет добиваться законодательного закрепления пяти языков для обязательного информирования граждан: «Правительство могло бы использовать пять языков, на которых говорят люди с ограниченным знанием английского языка, а именно испанский, китайский, корейский, вьетнамский и тагальский».

По последним данным, в США зарегистрировано более 33 тысяч случаев заражения, 417 человек умерли, 178 — излечились. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

По данным Института миграционной политики за 2015 год, около 25 миллионов американцев не говорят по-английски.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!