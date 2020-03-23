Трамп и Пенс рассказали о сдаче анализа на коронавирус

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс рассказали о сдаче анализа на коронавирус. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе пресс-конференции в Белом доме Пенса спросили о процедуре тестирования. Он рассказал, что в нынешнем формате тест выглядит как мазок из носа, причем это чувствуется как «назойливый щипок». «Тест был очень быстрый, но это заходит далеко в носовую пазуху, это некомфортно», — рассказал вице-президент.

Трамп в свою очередь отметил, что жена Пенса Карен лучше перенесла процедуру, чем ее муж. «Я тоже не очень-то хорошо это вытерпел, но не беспокойтесь на этот счет», — признался Трамп.

Ранее сообщалось, что коронавирус был обнаружен у одного из сотрудников аппарата вице-президента США Майка Пенса. Однако ни сам Пенс, ни Трамп тесных прямых контактов с этим человеком не имели.

13 марта американский президент поделился личным способом защиты от коронавируса: отказаться от рукопожатий в пользу традиционного индийского приветствия «намасте».

По последним данным, в США зарегистрировано более 33 тысяч случаев заражения, 417 человек умерли, 178 — излечились. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

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