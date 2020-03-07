Участники мероприятия с вице-президентом США заразились коронавирусом

У двух участников конференции влиятельной лоббистской организации «Американо-израильский комитет по общественным связям» (AIPAC), в которой принимали участие ведущие американские политики, выявлен коронавирус. Об этом организация сообщила в своем Twitter.

В мероприятии принимали участие, в частности, вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, миллиардер Майк Блумберг и десятки конгрессменов.

За четыре дня работы конференции ее посетило более 18 тысяч человек.

1 марта в штате Вашингтон был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Скончалась женщина в возрасте 50 лет, в последнее время не покидавшая страну. После этого губернатор штата Джей Инсли объявил в регионе чрезвычайное положение.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Заражены более 100 тысяч человек. К летальным исходам привели около 3,4 процента от зарегистрированных случаев коронавируса.

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