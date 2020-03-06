США потратят на борьбу с коронавирусом миллиарды долларов

Сенат США одобрил выделение 8,3 миллиардов долларов на борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Документ поддержали более 80 сенаторов при необходимом минимуме в 60 голосов. Теперь его направят на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее закоропроект одобрили в Палате представителей конгресса США. Как отмечает издание Politico, от публикации документа до принятия конгрессом прошло немногим больше суток.

1 марта в американском штате Вашингтон был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Скончалась женщина в возрасте 50 лет, в последнее время не покидавшая страну. После этого губернатор штата Джей Инсли объявил в регионе чрезвычайное положение.

По последним данным, в США зафиксирован 221 случай заболевания. 12 человек погибли, еще восемь вылечились. Всего в мире вирусом заражены более 97 тысяч человек.

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