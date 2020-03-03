США пошли на экстренные меры из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США на внеочередном заседании снизила базовую ставку на 0,5 процентных пункта — с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента, сообщается на сайте регулятора.

Пойти на экстренные меры регулятору пришлось из-за эпидемии коронавируса. Как отмечается в пресс-релизе, распространение заболевания по всему миру создает риски для экономической активности.

В прошлом году США впервые за десять лет, с кризиса 2008 года, начали снижать базовую ставку. В общей сложности ФРС трижды принимала такое решение, и каждый раз снижение составляло 0,25 процентных пункта. Аналитики ожидали, что на этот раз регулятор изменит параметр на такой же уровень.

До начала заседания источники в Белом доме сообщали, что президент США Дональд Трамп, директор Национального экономического совета при Белом доме США Ларри Кудлоу и министр финансов Стивен Мнучин настаивают на скорейшем снижении ставок. Они требовали, чтобы решение было принято до очередного заседания 17-18 марта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!