Коронавирус сыграл на руку Трампу

Распространяющийся коронавирус сыграл на руку президенту США Дональду Трампу и может привести к снижению базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС), которой добивается глава государства, пишет Bloomberg.

По данным издания, сразу несколько высокопоставленных чиновников настаивают на скорейшем снижении ставки, которое позволило бы стимулировать американскую экономику на фоне вируса и обеспечить ее денежными вливаниями. Среди них министр финансов Стивен Мнучин и глава Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу.

Снижение ставки, по их мнению, должно произойти раньше 17 марта, на которое назначено очередное профильное заседание Совета управляющих ФРС. При этом глава регулятора Джером Пауэлл уже косвенно дал понять, что может согласиться с требованиями, несмотря на то, что ФРС, по закону, независима.

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«Как обычно, Джей Пауэлл и ФРС медлят с действиями. Германия и остальные накачивают деньгами свои экономики. Остальные центробанки действуют агрессивно. США должны установить минимальную ставку из возможных. Но мы не делаем этого», — написал Трамп в Twitter 2 марта.

Американский президент и ранее выступал за снижение ставок с целью стимулирования национальной экономики.

По данным на утро 3 марта число заразившихся коронавирусом в мире превысило 90 тысяч. Более 3,1 тысячи заболевших умерло, 47,9 тысячи выздоровели.

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