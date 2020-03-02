Распространяющийся коронавирус затормозит мировую экономику. По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рост ВВП может оказаться худшим за более чем десять лет — с окончания финансового кризиса 2009 года. Об этом говорится в обзоре организации, где проанализированы последствия вспышки заболевания.

Аналитики предположили два сценария развития ситуации. При худшем из них рост мирового ВВП может замедлиться до 1,5 процента, а при лучшем — на 2,4. Чтобы нивелировать последствия, властям стран необходимо увеличить расходы на борьбу с распространением вируса. «Мировая экономика сейчас слишком хрупкая, чтобы власти рассчитывали на автоматический резкий отскок», — заключили в ОЭСР.

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По оценке аналитиков Bank of America, 2020 год станет самым тяжелым для мировой экономики со времен окончания кризиса в 2009-м. Рост мирового ВВП замедлится до 2,8 процента, хотя на протяжении последних десяти лет он не опускался ниже трех процентов, указали специалисты.

Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный экономический кризис 2008 года, ранее говорил о заблуждениях на рынке, которые связаны с распространением коронавируса. В частности, он считает, что вера в то, что экономика быстро восстановится после победы над эпидемией, абсурдна.

По последним данным, в общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса больше 89 тысяч человек. Из них более трех тысяч скончались, а свыше 45 тысяч — вылечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы более чем в 60 странах мира.

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